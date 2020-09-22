Ярославль, , 16:16 — REGNUM Актер, художественный руководитель Ярославского академического театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис госпитализирован в ковид-клинику. Об этом сообщает телеканал «Первый Ярославский».

Сергей Пускепалис Volkovteatr.ru

Актеры и сотрудники театра сдали тесты на коронавирус. Пока что никто из них не заболел. Последнюю неделю Сергей Пускепалис работал удалённо и не контактировал с персоналом театра.

Сейчас театр готовится к новому сезону, открытие которого намечено на 3 октября. Повлияет ли на это болезнь художественного руководителя, будет зависеть от результатов исследования.