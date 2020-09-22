Джакарта, , 16:00 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 потрясло юго-запад провинции Малуку в Индонезии, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло 22 сентября 2020 года в 08:19 по местному времени.

Эпицентр землетрясения произошел в 232 км к северо-востоку от Малуку на глубине 141 км.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Индонезии назвала имена 139 подозреваемых в лесных и наземных пожарах.

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