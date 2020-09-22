Москва, , 15:53 — REGNUM Арбитр Никита Данченков признан потерпевшим по уголовному делу об избиении во время футбольного матча бывшим футболистом сборной России Романом Широковым. Об этом сообщил адвокат арбитра Александр Островский.

«Нас признали потерпевшим, сейчас будет допрос Данченкова», — сказал он ТАСС.

Отмечается, что арбитр и его защита ознакомлены с постановлением о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении Широкова возбудили уголовное дело за то, что во время матча любительских команд он ударил арбитра Никиту Данченкова.

Адвокаты потерпевшего заявили, что не согласны со статьёй, по которой обвиняют Широкова, и считают его действия покушением на убийство.

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