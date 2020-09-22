Хабаровск, , 15:49 — REGNUM Уголовное дело в отношении водителя пассажирского автобуса, который опрокинулся в Ульчском районе Хабаровского края, возбуждено управлением МВД РФ по региону. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба краевого отделения ведомства.

«В настоящее время следственной частью следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, согласно предварительной информации, примерно в 13:55 по местному времени (6:55 мск) водитель 1964 года рождения, управляя пассажирским автобусом, где было 44 пассажира неверно выбрал скорость движения транспортного средства, и из-за этого не справился с его управлением.

«В результате чего <…> допустил съезд с дороги в правый кювет по ходу своего движения с последующим опрокидыванием», — отмечается в сообщении.

Кроме того, указывается, что в результате ДТП 21 пассажир получили телесные травмы различной степени тяжести, а ряд из них — тяжелые травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проверку по факту опрокидывания пассажирского автобуса в Ульчском районе Хабаровского края начали следователи Следственного управления СК РФ по региону.