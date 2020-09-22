Москва, , 15:38 — REGNUM Следователи разыскивают 12-летнюю школьницу Диану Жулину, пропавшую в центре Москвы. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

По данным СК, девочка 2008 года рождения покинула школу 21 сентября и с тех пор о её местонахождении никому не известно. Учебное заведение расположено в 5-м Монетчиковском переулке.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). К поиску ребёнка привлекли опытных криминалистов. Фото пропавшей школьницы опубликовано на сайте главка.