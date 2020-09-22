Уфа, , 15:50 — REGNUM Первые заявки граждан, которые были инфицированы коронавирусом при исполнении служебных обязанностей, на оздоровление в санаториях Башкирии рассмотрены в правительстве региона. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, право на получение сертификата имеют только граждане, которые относятся к определенным категориям по роду своей работы и зараженные коронавирусом при исполнении своих служебных обязанностей. Отмечается, что члены комиссии рассмотрели 67 заявлений от граждан, которые претендовали на получение сертификата. В результате они одобрили выдачу сертификатов 42 гражданам.

Сообщается, что основная причина отказа — непредставление или представление не в полном объеме перечня документов на выдачу сертификата. После получения отказа и устранив нарушения, граждане смогут вновь обратиться с заявлением.

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