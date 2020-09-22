Москва, , 15:25 — REGNUM Тело умершего в Москве новорождённого вывезли в Подмосковье и захоронили. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по столице.

По данным следствия, в Москве в ночь на 19 сентября скончался новорождённый младенец. Ребёнок проживал в доме на улице Кухмистерова вместе с матерью, бабушкой и её сожителем. Следователи считают, что мать, обнаружив смерть младенца, вывезла его в Серпуховской городской округ Московской области и захоронила.

Следствие нашло место захоронения, специалисты осмотрели тело погибшего, не найдя видимых телесных повреждений. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В ГСУ отметили, что мать погибшего скрылась от органов следствия, и призвали женщину самостоятельно к ним явиться.