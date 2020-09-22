Гусо, Нигерия, , 15:13 — REGNUM Члены вооруженной группировки освободили 40 человек, которых они похитили из деревни в штате Замфара на северо-западе Нигерии в субботу, 19 сентября. Об этом передаёт BBC Africa со ссылкой на сообщение полиции.

Боевики освободили жителей деревни после вмешательства силовых структур и бандитской группировки, которая была привлечена к участию в мирных переговорах со стороны правительства штата, сообщил представитель полиции Мухаммад Шеху.

Выкуп за захваченных выплачен не был, добавил он.

Напомним, что в последние месяцы бандиты активизировали нападения по всей северо-западной Нигерии. Однако субботнее похищение в районе Мвару превзошло масштабы всех недавних инцидентов.

По данным Международной кризисной группы, за последнее десятилетие в штатах Кебби, Сокото, Нигер и Замфара от рук боевиков погибли более 8000 человек.

Одна из причин нападений на мирных жителей — десятилетняя конкуренция за ресурсы между пастухами этноса фульбе и местными земледельческими общинами.