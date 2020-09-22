Аксай, Ростовская область, , 15:09 — REGNUM Город-спутник Ростова-на-Дону численностью населения 45 тыс. человек — Аксай — остался без воды из-за крупной коммунальной аварии. Завершить ремонт участка, где обвалился коллектор, планируется до конца дня 22 сентября.

О происшествии на Западной улице стало известно минувшей ночью. Подача воды в жилые дома была прекращена. Известно, что обвалилась старая часть коллектора, ремонт которой был запланирован на 2021 год.

Аксайчанам организован подвоз воды. Для этого необходимо подать заявку.