Уфа, , 15:09 — REGNUM Подозреваемого в участии в террористической организации задержали в Башкирии. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по республике.

По версии следствия, в 2015 году подозреваемый 37-летний житель Иглинского района вступил во всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Следователи считают, что с 2015 года по 2017 год подозреваемый активно участвовал в ее деятельности: разрабатывал и обеспечивал бесперебойное функционирование каналов закрытой связи между участниками террористической организации, а также осуществлял другую деятельность.

Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам участия в террористической организации. Подозреваемый был задержан сотрудниками Следственного комитета и ФСБ РФ. Расследование данного дела продолжается.

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