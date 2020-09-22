Берлин, , 14:59 — REGNUM Специалисты не нашли опасных предметов в подозрительной посылке, которая ранее поступила в почтовое отделение германского бундестага в Берлине. Об этом сообщила 22 сентября представитель правоохранительных органов столицы ФРГ.

«Проверка завершена, внутри не было ничего опасного», — сообщила правоохранитель ТАСС.

Корреспонденцию, которая поступает в германский парламент, обрабатывает почтовое отделение на противоположном от здания рейхстага берегу реки Шпрее. Заседания парламента проходят в самом рейхстаге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее охрана бундестага вызвала сапёров из-за подозрительной посылки.

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