Анкара, , 14:37 — REGNUM Журналист из США российского происхождения Андре Влчек обнаружен мертвым в своем автомобиле в Стамбуле. Об этом 22 сентября сообщает телеканал NTV.

Уточняется, что 57-летний репортер приехал в Стамбул со своей супругой и двумя водителями из северной турецкой провинции Самсун.

После прибытия в гостиницу в стамбульском районе Каракёй, в которой они планировали остановиться, супруга решила разбудить журналиста, однако последний не подавал никаких признаков жизни. Прибывшие на место происшествия работники медицинских служб констатировали смерть мужчины. По данному факту начато расследование.

Отметим, Андре Влчек родился в Ленинграде и после того, как стал американским гражданином, в течение долгого периода находился в качестве военного журналиста в зонах конфликтов во многих странах — Боснии, Восточном Тиморе, Шри-Ланке, Конго и др. Также является автором журналистских расследований, режиссером, фотографом и драматургом.