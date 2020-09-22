Алма-Ата, Казахстан, , 14:05 — REGNUM Строящееся здание физкультурно-оздоровительного комплекса рухнуло в селе Чунджа Алма-Атинской области Казахстана, сообщает 22 сентября агентство «Казинформ».

Строительство объекта планировалось завершить в конце 2020 года. Стоимость проекта оценивается в 1,171 млрд тенге ($2,76 млн). Глава Уйгурского района Шухрат Нурахунов пояснил, что причину обрушения крыши выясняют специалисты.

Он уточнил, что обрушилась крыша одного из залов на общей площади 40 на 25 метров. По итогам расследования будут установлены причины и начато восстановление объекта. В управлении строительства Алма-Атинской области изданию NegaMedia сообщили, что проектом занималась компания «Лидер НК».