Киров, , 14:10 — REGNUM В результате ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля «Газель» на автомобильной дороге в Кировской области погибли три человека. Об этом 22 сентября рассказали журналистам в пресс-службе регионального ГИБДД.

В пресс-службе уточнили, что, по предварительным данным, утром 22 сентября на 81-м км автодороги Киров — Советск — Яранск произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen и автомобиля «Газель».

"В результате происшествия три человека погибли, в том числе несовершеннолетний, и два получили травмы», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка, в ходе которой устанавливаются причины и обстоятельства трагического инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проверку по факту опрокидывания пассажирского автобуса в Ульчском районе Хабаровского края начали следователи Следственного управления СК РФ по региону.