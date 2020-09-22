Калуга, , 14:19 — REGNUM Загорание аппаратуры в процедурном кабинете произошло 22 сентября в перинатальном центре на территории калужской областной клинической больницы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

Место происшествия 40.mchs.gov.ru

Пожар удалось быстро ликвидировать. Пострадавших нет.

На месте возгорания работали пожарно-спасательные подразделения. Всего от МЧС привлекался 51 человек и 16 единиц техники. На место направлен инспектор Госпожнадзора.

Прокуратурой области организована проверка по факту возгорания. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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