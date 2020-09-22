Париж, , 14:02 — REGNUM На французском острове Реюньон произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера, передает France Info.

В понедельник, 21 сентября, ближе к 21:00 в нескольких коммунах острова Реюньон в Индийском океане произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла, по оценке местной вулканической обсерватории.

Толчки ощущались на всей территории острова, но они были особенно сильными в городах Сен-Дени, Питон Сен-Лё и Гран-Иле.

«Эпицентры ощутимых толчков были сосредоточены на глубине 27 км от поверхности моря и на расстоянии 22 км от города Сен-Дени», — пояснили в обсерватории.

Напомним, что в заморском департаменте Франции Реюньон из-за распространения пандемии SARS-CoV-2 закрылись 12 школ.

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