Хабаровск, , 13:52 — REGNUM Проверку по факту опрокидывания пассажирского автобуса в Ульчском районе Хабаровского края начали следователи Следственного управления СК РФ по региону. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении уточняется, что 22 сентября около посёлка Решающий в Ульчском районе Хабаровского края пассажирский автобус во время движения по маршруту съехал с трассы в кювет и опрокинулся, в результате чего часть людей получила травмы.

«По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится проверка», — также говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в ходе данной проверки будет проведено выяснение всех обстоятельств инцидента и дана оценка действиям (бездействию) руководства автотранспортного предприятия, которому принадлежит автобус, «на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе правительства Хабаровского края сообщили, что в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Ульчском районе Хабаровского края травмы различной степени тяжести получили все участники данного инцидента.