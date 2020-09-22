Казань, , 14:08 — REGNUM С 2020 года в Татарии 81 служащий привлечен к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом рассказал главный советник управления главы РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Из-за пандемии коронавируса ежегодная подача деклараций о доходах служащими перенесена на 1 августа. Возможность предоставить уточненные сведения по декларациям закончилась 1 сентября. В настоящее время ведется проверка предоставленной информации по доходам, расходам и имуществу служащих.

В 2019 году к ответственности привлекли 35% работников, сейчас — из 97 случаев 81 служащий привлечен к дисциплинарной ответственности. При меньшем количестве проверок к ответственности привлекли больше служащих, подчеркнул Рахимов. Ведомством будет продолжена работа в этом направлении, заверил спикер.

ИА REGNUM ранее сообщало, три тысячи госконтрактов на общую сумму 146 млрд рублей, которые запланированы к выполнению в рамках реализации национальных проектов в Приволжском федеральном округе, находятся в зоне риска в связи с коррупционными проявлениями. Наиболее проблемная ситуация наблюдается в Самарской, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях, а также в Татарии и Башкирии.

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