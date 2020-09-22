Тюмень, , 13:45 — REGNUM В Тюменской области суд присяжных признал виновными четверых жителей региона в совершении двух убийств. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием и судом установлено, что в мае 2019 года несколько тюменцев в возрасте от 21 до 38 лет приехали в Упоровский район, чтобы расправиться с мужчиной, которого один из обвиняемых считал виновным в смерти своего отца. Потерпевшего вывезли в лес, там его убили и закопали. После самосуда обвиняемые стали распивать спиртное. Один из участников убийства сообщил, что о преступлении молчать не будет. Тогда подельники лишили жизни и его, утопив тело в реке.

Присяжные признали пятерых граждан виновными по статьям 105 УК РФ («Убийство») и 316 («Укрывательство убийства»). Четверым непосредственным участникам убийств суд назначил наказание в виде лишения свободы от 8 до 17 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и особого режима. После освобождения трое из них будут ограничены в свободе передвижения в течении одного года. Пятый обвиняемый, который помогал в сокрытии убийств, был оштрафован на сумму в 150 тыс. рублей, но с учётом времени нахождения под стражей ему снизили штраф до 20 тыс. рублей.

Также суд удовлетворил иски родственников убитых о компенсации морального вреда и материального ущерба на общую сумму более двух миллионов рублей.