Берлин, , 13:28 — REGNUM В почтовое отделение немецкого бундестага пришла подозрительная посылка, в которой может быть самодельное взрывное устройство. Об этом 22 сентября сообщает газета Berliner Morgenpost.

Также, по данным журналистов издания, в данный момент охрана бундестага в связи с этим вызвала саперов.

При этом каких-либо других подробностей пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября действие указа об особом режиме в США, направленном на борьбу с терроризмом, продлил на один год американский президент Дональд Трамп.