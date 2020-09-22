Магас, , 13:24 — REGNUM В Ингушетии произошел пожар в частном доме в городе Сунжа. Во время пожара погиб ребенок. По данному факту прокуратура республики проводит проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Несчастный случай произошел в ночь на 22 сентября в частном домовладении по улице Суворова. Спасатели сообщили, что в результате пожара имеется пострадавший. Однако спасти ребенка не удалось. Погибшему мальчику было три года.

С момента возгорания сразу после полуночи до полной ликвидации огня в 01:45 пожар распространился на площади 100 кв. м. В настоящее время следствие устанавливает причины возгорания.