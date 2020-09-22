Воронеж, , 13:24 — REGNUM Уголовное дело по подозрению в покушении на убийство маленькой дочери возбудили следственные органы в отношении жителя Воронежа, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 22 сентября.

Как предварительно установлено, вечером 18 сентября в домовладении в Воронеже между супругами произошла ссора.

«Мужчина взял их малолетнюю годовалую дочь, перенес ее в гараж и посадил на заднее пассажирское сиденье автомобиля. Далее он облил кузов автомобиля бензином, сел в салон с канистрой, наполненной бензином и при помощи имевшейся зажигалки поджег автомобиль изнутри. В этот момент женщина успела открыть дверь и вытащить ребенка из горящего автомобиля, мужчина вышел самостоятельно», — сообщили в СК.

Девочка получила ожоги первой степени, её госпитализировали. Отец ребёнка задержан, суд по ходатайству следователя отправил подозреваемого под стражу.