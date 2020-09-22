Ульяновск, , 15:00 — REGNUM В Ульяновске выясняют обстоятельства происшествия в центре города, где был разгромлен офис. В совершении преступления подозревают 28-летнего мужчину, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Инцидент произошёл рано утром 21 сентября в одном из офисов, расположенных на улице Красноармейской. Руководитель организации сообщил полиции, что разбито несколько оконных стёкол, сломана мебель и повреждено имущество — в частности, ноутбук, монитор, другая техника. Ущерб оценили в 500 тыс. рублей.

Под подозрение попал 28-летний житель Заволжского района Ульяновка, проводится проверка. Правоохранители отмечают, что ульяновец пояснил «свои действия тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вступил в законную силу приговор в отношении 45-летнего горожанина, который в ходе конфликта стрелял в местного жителя. Инцидент произошёл 21 августа 2019 года в одном из офисов по улице Промышленная. Злоумышленник получил 13 лет колонии строгого режима.

Подробнее: Ульяновец осуждён за стрельбу в офисе и нападение на полицейских