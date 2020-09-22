Междуреченск, Кемеровская область, , 13:07 — REGNUM В Кемеровской области жителю Междуреченска назначен судебный штраф за причинение смерти по неосторожности ребёнку. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Установлено, что 8 июля 2020 года обвиняемый с супругой и дочерьми трёх лет и пяти месяцев пришли навестить его отца, который работает сторожем на заводе. Мужчина зашёл в комнату, оставив ребёнка без присмотра на лестничной площадке. Через несколько минут он услышал хлопок. Оказалось, что дочь через проём в перилах лестницы упала вниз с высоты около 2,5 метра. Девочка скончалась в больнице.

«Семья на профилактических учётах не состояла, в поле зрения работников правоохранительных органов не попадала, — уточнили в ведомстве. — Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал».

Мужчина проходил по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».