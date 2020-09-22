Хабаровск, , 12:47 — REGNUM Количество пострадавших в результате опрокидывания автобуса в Ульчском районе Хабаровского края увеличилось до 19 человек. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

«В автобусе находилось 45 человек, предварительно пострадали 19. Информация уточняется», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что на место ДТП вылетел вертолёт Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с бригадой медиков и спасателями на борту, которым будет произведена санитарная эвакуация пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проверку по факту опрокидывания пассажирского автобуса в Ульчском районе Хабаровского края, в результате которого пострадали более 10 человек, начала прокуратура региона.

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