Бугры, , 12:47 — REGNUM Полиция Всеволожского района Ленинградской области взялась за расследование уголовного дела, возбужденного после поджога иномарки муниципального депутата в поселке Бугры. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поджог автомобиля «Рено Сандеро», припаркованного во дворе одного из домов на улице Школьная в поселке Бугры, был совершен неизвестными 21 сентября. Прибывшие на место пожарные смогли оперативно потушить пламя, иномарка выгорела частично. Эксперты установили, что машина загорелась не из-за неисправности и дело перешло в ведение правоохранительных органов.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 167 УК РФ. Полицией приняты меры по раскрытию данного преступления», — уточнили в ведомстве.

Напомним, сгоревший автомобиль принадлежит депутату 3-го округа МО «Бугровское сельское поселение» Андрею Тиликину. По мнению пострадавшего, поджог был совершен из-за его депутатской деятельности, он вместе коллегами борется с коррупцией в чиновничьих рядах.

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