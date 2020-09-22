Боровск, Калужская область, , 13:17 — REGNUM Двое жителей Московской области, один из которых имеет высшее химическое образование, приобрели на территории Боровского района Калужской области дачный домик, где организовали лабораторию для производства синтетических наркотиков. Об этом 22 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Наполнив нарколабораторию оборудованием, химическими веществами и прекурсорами, злоумышленники производили синтетические наркотики с целью их реализации на территории Московской и Калужской областей. Работы проходили в условиях строгой конспирации, с поставщиками и заказчиками общались через интернет. Наркодельцы были задержаны на месте преступления сотрудниками УФСБ России по Калужской области. У них изъято оборудование, а также 117 килограммов наркотика «мефедрон».

"Преступление относится к категории особо тяжких, максимальное наказание за которое предусматривает пожизненное лишение свободы. В ходе предварительного следствия, задержанные свою вину признали полностью и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. В настоящее время уголовные дела направлены в Калужский областной суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы», — сказала Искрина Басулина.

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