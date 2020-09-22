Абакан, , 12:33 — REGNUM В Хакасии вынесли обвинительный приговор бывшему начальнику отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств МВД. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, его обвиняли в получении взятки и разглашении государственной тайны.

В декабре 2018 года 37-летний сотрудник вступил в переписку с оператором одного из интернет-магазинов по сбыту наркотиков. Он предложил за взятку в виде биткойнов задержать человека, похитившего у наркоторговцев их товар.

«Также осужденный сообщал данному лицу секретные сведения, составляющие государственную тайну, о проводимых и планируемых к проведению сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятиях, сроках их проведения, с целью обеспечения безопасности участников организованной группы, осуществлявших незаконный сбыт наркотических средств через интернет-магазин, а также инструктировал о принятии необходимых мер предосторожности для избежания задержания сотрудниками полиции», — отметили в следствии.

За всё это сотрудник получил криптовалюту на сумму 52 тыс. рублей.

В результате суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 156 тыс. рублей. Кроме того, он лишён звания подполковник полиции и на 4 года лишён права занимать определённые должности.