Томск, , 12:24 — REGNUM В лесах Сибири возрос риск возникновения природных пожаров из-за появления новых видов вредителей. Их всплеск может быть связан с климатическими изменениями, в частности с жаркой и засушливой погодой. Об этом сообщает телеграм-канал sibcyrulik со ссылкой на данные НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Так, в Томской области на смену сибирскому шелкопряду пришел союзный короед — жук-вредитель, ранее характерный для западных территорий России. Из-за его деятельности усыхают кедровые деревья, вследствие чего растет риск возникновения пожара.

На севере Красноярского края в июле 2020 года специалисты обнаружили леса, поврежденные лиственничной листоверткой — бабочкой, откладывающей яйца на ветви и стволы лиственницы и являющейся одним из самых распространенных вредителей этого вида.

В Иркутской области, где основным вредителем тайги по-прежнему остается сибирский шелкопряд, в 2019 году появился новый вид — полиграф уссурийский, жук-короед, поражающий пихтовые породы, очень агрессивный вид вредителя, способный в течение 2−3 лет привести заселенное насаждение к усыханию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, практически ежегодно с наступлением тёплого сезона в Сибири горят леса. Площадь возгораний достигает десятков миллионов гектаров.