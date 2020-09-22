Тбилиси, , 12:15 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,3 произошло 22 сентября в Кахетии на востоке Грузии. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

По данным ведомства, эпицентр поземных толчков находился на расстоянии четырех километров восточнее небольшого города Лагодехи, возле села Рачисубани.

Землетрясение было зафиксировано в 12:35 по местному времени (11:35 мск). Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Напомним, что ранее в Грузии землетрясение было зафиксировано 16 августа. Тогда подземные толчки заметили в Имерети, возле города Ткибули.