Самара, , 12:05 — REGNUM Массовая гибель рыбы была выявлена в реке в Самарской области. Об этом 22 сентября сообщает 63.ru, ссылаясь на сообщение управления Росрыболовства по Самарской области.

По информации журналистов, массовая гибель рыбы была зафиксирована в реке Чапаевка около поселка Владимирский.

Отмечается, что инспекторы уже взяли пробы воды. Кроме этого, они изъяли погибшие экземпляры щуки, плотвы, леща, окуня, уклея. В результате они зафиксировали более 182 тысяч экземпляров погибшей рыбы.

В настоящее время специалисты выясняют причины происшествия.

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