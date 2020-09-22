Чебоксары, , 11:57 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту аварии, в которой погибла 15-летняя школьница. Обвинение предъявлено 27-летнему марпосадцу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике и региональной прокуратуре.

Авария произошла 7 июля 2020 года около 21:00 на дороге Марпосад — Аксарино. По данным следствия, обвиняемый, управляя в состоянии алкогольного опьянения иномаркой «Хендай Солярис», допустил выезд на полосу встречного движения, где сбил идущую навстречу 15-летнюю школьницу. Полученные ранения оказались смертельными: девочка умерла на месте ДТП.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии завершено судебное разбирательство по делу об аварии, жертвами которой стали пять человек. Виновник ДТП получил шесть лет лишения свободы.

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