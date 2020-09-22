Иркутск, , 11:55 — REGNUM Землетрясение, произошедшее в ночь на 22 сентября, ощутили жители 367 населённых пунктов Иркутской области и 25 населённых пунктов Бурятии. Об этом сообщает RT.

Представитель экстренных служб Приангарья уточнил, что люди ощутили подземные толчки силой от двух до шести баллов. Эпицентр землетрясения находился западнее посёлка Култук, очаг залегал на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Иркутской области 22 сентября в 02:05 по местному времени (21:05 мск). Две серии толчков ощущались с разницей в 15 минут.

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