Уфа, , 11:46 — REGNUM Один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Башкирии. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба главы региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе умерли 35 пациентов с COVID-19. При этом за сутки было выявлено 35 человек, инфицированных коронавирусом. А всего было зафиксировано 8487 случаев заражения этой инфекцией.

При этом справились с коронавирусом 7901 человек, в том числе 11 человек за минувшие 24 часа.

Отмечается, что продолжают лечение в больницах в Башкирии 41 пациент, а 510 человек лечатся дома.

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