Брянск, , 11:25 — REGNUM В Брянской области сотрудниками правоохранительных органов ликвидирована нарколаборатория, где ежедневно производилось до 4 кг синтетических веществ. Об этом 22 сентября сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.

«Налаженная схема позволяла получать ежесуточно около четырех килограммов наркотических средств, которые затем сбывались бесконтактным способом в ряде регионов Центрального федерального округа», — приводит его слова пресс-служба МВД России.

Также Колокольцев указал, что в ходе обыска сотрудниками правоохранительных органов было изъято около 143 кг готовых к продаже синтетических средств.

Кроме этого, глава МВД РФ уточнил, что операция по пресечению деятельности нарколаборатории была проведена совместно с ФСБ России и рассказал, что производство синтетических веществ было организовано в частном доме в Брянской области двумя злоумышленниками.

«Следователем Межмуниципального отдела МВД России «Стародубский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ», — также говорится в сообщении пресс-службы и добавляется, что подозреваемые в настоящее задержаны, и им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Псковской области у заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки, которого заподозрили в превышении должностных полномочий, обнаружили две плантации конопли.