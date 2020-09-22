Саратов, , 11:16 — REGNUM В Саратовской области суд отстранил от должности главы регионального министерства транспорта Алексея Зайцева, сообщается 22 сентября на сайте областного главного управления СКР.

По данным следствия, с марта 2011 года по май 2020 года Зайцев получил от руководства подведомственной организации частями взятку в размере более 3 млн рублей за общее покровительство.

«Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, отстранив подозреваемого от занимаемой им должности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Саратовской области в ходе совместной с УФСБ проверки заявила о выявлении факта длительного незаконного получения денежных средств родственницей регионального министра транспорта и дорожного хозяйства от одной из дорожно-строительных организаций. В отношении регионального министра транспорта и дорожного хозяйства области возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).