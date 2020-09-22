Красноярск, , 11:15 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Красноярском крае продолжает оставаться напряженной. Как сообщает сайт регионального Роспотребнадзора, на 22 сентября выявлено уже 19 157 носителя SARS-CoV-2, причём 102 из них добавились только за последние сутки.

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Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 666,6. Темп прироста за сутки — 0,5%. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2524 чел., в том числе за последние сутки взято под наблюдение 216 человек. За последние сутки проведено 6160 тестов на коронавирус.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 21 сентября в крае было зарегистрировано 19 055 лабораторно подтверждённых случая коронавируса, в том числе 101 — за сутки.

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