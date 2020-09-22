Хабаровск, , 11:12 — REGNUM В результате опрокидывания пассажирского автобуса в Ульчском районе Хабаровского края травмы различной степени тяжести получили все участники данного инцидента. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба правительства края.

Уточняется, что на момент в ДТП в пассажирском автобусе находились 44 пассажира и водитель транспортного средства.

«Травмы различной степени тяжести получили все участники инцидента. На месте им была оказана медицинская помощь, в том числе ребёнку, у которого были выявлены только ссадины», — говорится в сообщении.

Также указывается, что погибших в результате ДТП нет и сообщается, что на данный момент 13 человек с ушибами, переломами, повреждениями мягких тканей госпитализированы в медучреждение, где им оказывается необходимая помощь.

«Четыре человека после ДТП находятся в тяжёлом состоянии — у них черепно-мозговые травмы и травмы спины», — также уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проверку по факту опрокидывания пассажирского автобуса в Ульчском районе Хабаровского края, в результате которого пострадали более 10 человек, начала прокуратура региона.