Иркутск, 22 сентября 2020, 11:10 — REGNUM В рабочем посёлке Култук Иркутской области, который расположен 15 км от эпицентра произошедшего ночью 22 сентября землетрясения, явных разрушений не зафиксировано.
Читайте также: Мощное землетрясение разрушило часть трассы Иркутск — Улан-Удэ
По информации местной администрации, во время землетрясения в посёлке была приостановлена работа котельных, сейчас отопление в домах подключено, сообщает информационный портал IRK.ru. Кроме того, после аварийного отключения восстановлено электроснабжение в Ангасолке и Култуке.
Ранее по теме: Ученая оценила силу землетрясения в Приангарье
Также в посёлке не пострадали и социальные объекты. Сейчас специалисты осматривают дома по заявкам местных жителей.
Как сообщало ИА REGNUM, эпицентр землетрясения, произошедшего в ночь на 22 сентября, находился в 15 км от населённого пункта Култук Слюдянского района Иркутской области. Толчки ощущались на территории 12 муниципальных образований Приангарья.
По словам научного сотрудника Института земной коры СО РАН Раисы Дорофеевой, нынешнее землетрясение в Иркутской области можно назвать достаточно сильным. Она отметила, что последний раз сопоставимое по мощности землетрясение происходило 12 лет назад, в 2008 году. Причём его эпицентр находился в акватории озера Байкал, всего в нескольких десятках километров от нынешнего.