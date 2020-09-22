Иркутск, , 11:10 — REGNUM В рабочем посёлке Култук Иркутской области, который расположен 15 км от эпицентра произошедшего ночью 22 сентября землетрясения, явных разрушений не зафиксировано.

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По информации местной администрации, во время землетрясения в посёлке была приостановлена работа котельных, сейчас отопление в домах подключено, сообщает информационный портал IRK.ru. Кроме того, после аварийного отключения восстановлено электроснабжение в Ангасолке и Култуке.

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Также в посёлке не пострадали и социальные объекты. Сейчас специалисты осматривают дома по заявкам местных жителей.

«Пока особых проблем не обнаружено. Местами есть косметические повреждения —потрескалась, облетела штукатурка. На одном частном доме упала печная труба, но по предварительным данным он не жилой», — приводит «Интерфакс» слова представителя администрации Калтука.

Как сообщало ИА REGNUM, эпицентр землетрясения, произошедшего в ночь на 22 сентября, находился в 15 км от населённого пункта Култук Слюдянского района Иркутской области. Толчки ощущались на территории 12 муниципальных образований Приангарья.

По словам научного сотрудника Института земной коры СО РАН Раисы Дорофеевой, нынешнее землетрясение в Иркутской области можно назвать достаточно сильным. Она отметила, что последний раз сопоставимое по мощности землетрясение происходило 12 лет назад, в 2008 году. Причём его эпицентр находился в акватории озера Байкал, всего в нескольких десятках километров от нынешнего.