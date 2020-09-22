Ярославль, , 11:08 — REGNUM В Ярославской области скончался ещё один пациент с COVID-19. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

Всего за время пациента от болезни в регионе умерли 46 человек. За последние сутки в Ярославской области выявлено 48 новых случаев коронавируса, 63 человека выздоровели.

За время пандемии коронавирус в Ярославской области подтвердился у 8186 человек, из них 7751 выздоровели.

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