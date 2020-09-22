Владивосток, , 11:05 — REGNUM Дело об административном правонарушении завели в отношении директора школы после получения ожогов школьников во время использования бактерицидной лампы в классе одной из школ с. Анучино Приморского края. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники прокуратуры установили, что во время использования данной лампы не была соблюдена инструкция по ее эксплуатации: детей допустили к данному прибору. На занятиях были 12 учеников, четверо из них обратились за помощью к врачам.

Отмечается, что сотрудники надзорного ведомства вынесли представление в адрес школы для устранения выявленных нарушений.

Сообщается, что в отношении директора школы было возбуждено дело об административном правонарушении по признакам нарушения законов в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период возникновении угрозы распространения заболевания.

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