Чита, , 10:44 — REGNUM Правозащитник Анастасия Коптеева опубликовала на своей странице Facebook открытое обращение к губернатору Забайкальского края Александру Осипову. Поводом стал инцидент, произошедшей в столовой МБОУ «СОШ №40» Читы. Там, со слов матери ученика второго класса и учащейся четвёртого класса этой же школы, произошло отравление школьной едой.

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«Детей тошнило с 12 часов ночи до 7 утра. Их попросту вывернуло наизнанку цельными макаронами с подливкой и курицей, которые не переварились в детских желудках за 10 с лишним часов», — поясняет мать учеников.

Дети рассказали, что почти всегда школьные обеды им дают остывшие, хлеб не бывает мягким — чаще подсохший, беленый молоком чай подается холодный. Часто готовят макароны, которые обильно поливают пережареной подливкой или сверху кидают кабачковую икру, которую не каждый взрослый поест с удовольствием. Испеченными невкусными кексами дети подкармливают бродячих щенят. В обращении к губернатору также сказано, что матери некоторых других школьников подтвердили: их детей также тошнит и открывается рвота.

Ситуацию корреспонденту «Забайкальского рабочего» прокомментировали в пресс-службе комитета образования Читы, пояснив что эта ситуация не останется без внимания: уже сейчас идёт проверка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива обеспечить горячим питанием всех школьников младших классов принадлежит президенту России Владимиру Путину. Всего в столице Забайкалья данная льгота распространяется на более чем 16 тысяч человек.

На днях качество школьных блюд проверил лично руководитель администрации городского округа «Город Чита» Александр Сапожников. Сообщалось, что увиденным он остался доволен.

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