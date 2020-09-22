Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 10:44 — REGNUM Актёр театра и кино Дмитрий Жулин погиб в результате ДТП в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. Об этом сообщает «ГТРК Владимир» со ссылкой на региональное УМВД.

Авария произошла утром 21 сентября на 61-ом километре автодороги «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума». Отмечено, что Жулин был за рулём автомобиля Renault Duster и не уступил дорогу маршрутному автобусу ПАЗ.

При столкновении 43-летний актёр получил смертельные травмы, его пассажир пострадал, но остался жив. В автобусе никто не пострадал.

Снимки покорёженного автомобиля опубликованы в сообществе «ЧП Владимир. Что произошло?» в соцсети «ВКонтакте». Видно, что автобус и иномарка съехали в кювет.

Дмитрий Жулин служил в Малом театре в 1997 — 2005 годах. Он снялся в таких сериалах, как «Александровский сад», «Три дня в Одессе», «Охота на Берию». В 2008 году Жулин стал послушником в монастыре, но через шесть лет снова вернулся к съёмкам.