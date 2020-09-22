Хабаровск, , 10:46 — REGNUM Проверку по факту опрокидывания пассажирского автобуса в Ульчском районе Хабаровского края, в результате которого пострадали более 10 человек, начала прокуратура региона. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

«Прокуратурой Ульчского района проводится проверка в связи с опрокидыванием пассажирского автобуса», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что на место инцидента выехал прокурор Ульчского района Константин Савин и добавляется, что что в настоящее время идет выяснение обстоятельств и причин произошедшего, а также уточняется число пострадавших в ДТП.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 22 сентября около 12.30 часов на участке автодороги «Селихино — Николаевск-на-Амуре» в Ульчском районе Хабаровского края произошло опрокидывание пассажирского автобуса, в результате чего ест пострадавшие.

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