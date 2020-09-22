Кызыл, , 10:42 — REGNUM В Кызыле завершился суд над 22-летним виновником аварии, в результате которой тяжело пострадала женщина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, инцидент произошёл 20 августа 2018 года.

В тот день молодой человек, управляя внедорожником Toyota Land Cruiser сбил потерпевшую, переходившую дорогу по «зебре». В результате женщине был нанесён тяжкий вред здоровью. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ.

По итогам длительного разбирательства суд признал обвиняемого виновным в происшествии.

«Подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года», — отметили в министерстве.