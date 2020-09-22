Казань, , 10:44 — REGNUM В Татарии заключили под стражу авиадебошира, возвращавшегося из Антальи. Жителю Казани грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

Вечером 15 сентября текущего года мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета, вылетевшего по маршруту Анталья — Казань, в момент снижения самолета перед посадкой грубо нарушил общественный порядок и отказался пристегиваться. Нарушитель продолжил движение по салону воздушного судна и, выкрикивая нецензурные выражения, применил насилие по отношению к бортпроводнику, пытавшемуся утихомирить дебошира. Мужчину задержали и вывели в сопровождении представителей власти.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. На время следствия он заключен под стражу.

ИА REGNUM ранее сообщало, с самолёта, вылетающего из Хабаровска в Москву, полицейские сняли пьяного пассажира, нарушавшего общественный порядок. Поднявшийся на борт самолёта 39-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и выражался грубой нецензурной бранью. Транспортные полицейские сняли его с самолёта и сопроводили в дежурную часть полиции.

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