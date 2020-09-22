Биробиджан, , 10:37 — REGNUM Спасатели предотвратили подтопление свыше 580 жилых домов в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, благодаря работе спасателей удалось избежать человеческих жертв. Кроме этого, было спасено имущество граждан, а также минимизированы потери урожая.

По словам начальника Главного управления МЧС РФ по Еврейской автономной области Романа Бойко, гидрологическая обстановка в регионе нормализуется, гребень паводка по реке Амур ушел с территорию области 20 сентября текущего года.

Сообщается, что правительство ЕАО направило обращение на имя министра МЧС РФ Евгения Зиничева, в котором попросило ввести режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера.

По данным МЧС, с июля по сентябрь текущего года из-за прохождения 19 циклонов и двух тайфунов в реке Амур и малых реках ЕАО произошел подъём уровня воды. Кроме этого, был зафиксирован подъём грунтовых вод. Из-за этого, были подтоплены восемь населённых пунктов в 5 муниципалитетах. В результате в зону подтопления попал 151 жилой дом, в котором проживет 662 человек, в том числе 219 несовершеннолетних детей.

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