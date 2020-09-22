Хабаровск, , 10:34 — REGNUM Причиной того, что автобус с пассажирами в Ульчском районе Хабаровского края опрокинулся, могла стать ошибка водителя. Об этом 22 сентября рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Предположительно, автобус поймал бровку, близко к обочине находился и перевернулся», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Также указывается, что прокуратура Ульчскоко района Хабаровского края начала проверку данного инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество пострадавших из-за того, что в Хабаровском крае опрокинулся пассажирский автобус, выросло до 14 человек.