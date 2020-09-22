Абакан, , 10:27 — REGNUM В Хакасии за последние сутки зарегистрирован очередной летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, скончалась 88-летняя жительница Усть-Абаканского района с тяжёлой формой COVID-19.

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Как отмечается, пациентка также страдала сопутствующим хроническим заболеванием. Таким образом, за всё время эпидемии в республике скончались 48 человек с подтверждённым диагнозом.

«Напоминаем, при первых признаках ОРВИ и ОРЗ (температура, насморк, головные боли) следует немедленно вызвать врача на дом. Чем раньше начнется лечение заболевания, тем легче оно будет протекать и вызовет меньше осложнений», — отметили в связи с этим в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число подтверждённых случаев коронавирусом в регионе превысило 4 тыс. В настоящее время на лечении остаются 600 пациентов, 26 из них находятся в тяжёлом состоянии. За всё время эпидемии излечились от COVID-19 3387 человек.

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