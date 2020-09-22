Всеволожск, Ленинградская область, , 10:31 — REGNUM В Ленинградской области полицейские спали женщину, которую насильно удерживал и избивал в ее собственной квартире бывший сожитель. При освобождении женщины мужчина попытался сбежать, выпрыгнув в окно. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о доносящихся криках и просьбе о помощи в полицию передали жители многоквартирного жилого дома 2 по улице Доктора Сотников во Всеволожске.

Выяснилось, что в квартиру местной жительницы проник ее бывший сожитель. 40-летний уроженец одного из азиатских государств, в состоянии наркотического опьянения. Насильно удерживая бывшую возлюбленную приезжий избивал ее несколько часов.

Прибывшие на место происшествия полицейские попытались утихомирить мужчину. Однако тот отказывался открывать дверь и идти на контакт, а когда представители правопорядка начали ломать дверь, выпрыгнул из окна 10-го этажа.

«Злоумышленник с различными травмами госпитализирован, женщине оказывается медицинская помощь, — уточнили в Главке МВД. — Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».